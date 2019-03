Queixas por fraude bancária ao Banco de Portugal duplicaram

Ao longo do ano passado a Procuradoria-Geral da República registou 284 inquéritos relacionados com fraude bancária, enquanto o Banco de Portugal recebeu 60 queixas, quase o dobro das 35 que havia recebido em 2017, avança o Público na edição desta quarta-feira, 20 de março.





O Público escreve que o BdP emitiu entretanto um "alerta público" quanto a situações de crédito fácil que estão relacionadas com a prática de crimes tais como burla, usura, fraude fiscal, falsificação, ameaça e extorsão.





Segundo o regulador do setor financeiro, este alerta decorre do reforço deste tipo de atividade "extremamente lesiva" dos interesses dos particulares que em alguns casos são obrigados a pagar juros que ascendem a taxas de 300%.





Em 2018, a instituição liderada por Carlos Costa fez 20 participações à PGR relacionadas com "prática de diversos ilícitos criminais por várias pessoas", número que compara com as seis comunicações realizadas no ano anterior.