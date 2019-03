Queixas sobre rede de carregamentos elétricos Mobi.e disparam 266%

As queixas sobre a rede de carregamentos para automóveis elétricos Mobi.e aumentaram 266% nos últimos 12 meses. As avarias constantes e a indisponibilidades dos postos de carregamento lideram as reclamações.

De acordo com o portal, entre abril de 2018 e a passada quarta-feira, 6 de março, o número de queixas sobre a rede pública de postos de carregamento foi 110. A indisponibilidade dos postos e as avarias constantes dos equipamentos são as reclamações mais frequentes.

O Portal da Queixa refere ainda que "o total abandono no apoio" (por parte da empresa), é uma denúncia apontada pela generalidade dos queixosos ao longo dos anos". Segundo a mesma fonte, a taxa de resposta da Mobi.e às queixas apresentadas é de apenas 1,1% e o índice de satisfação dos consumidores cifra-se em 1,4 pontos numa escala de 0 a 100.

Os vários agentes do setor da mobilidade elétrica reconheceram problemas com a rede de postos, nomeadamente a falta de manutenção, considerando que a solução passa pelo início do pagamento dos carregamentos. A 1 de novembro do ano passado os carregamentos rápidos passaram a ser pagos e o Governo indicou que pretende que o carregmento nos postos lentos deixe também de ser gratuito este ano sem, contudo, indicar uma data.