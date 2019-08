Sindicato mantém greve. Pode continuar por “seis meses, um ano”

10:10

Sindicato mantém greve e insiste no pedido de mediação

"Vamos continuar com a greve tal como desde o início", disse Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), acrescentando que os trabalhadores podem permanecer em greve por "um mês, seis meses, um ano" se necessário.



"Vamos continuar a aguardar que a mediação possa surgir, para podermos voltar às negociações", disse o sindicalista, afirmando que apesar da desconvocação da greve por parte do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), no SNMMP "estamos duros como aço".



A declaração do SNMMP desta sexta-feira, 15 de agosto, era aguardada com expectativa, sobretudo depois de o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) ter, no dia anterior, desconvocado a greve e chegado a acordo com a ANTRAM para retomar as negociações em setembro. "Ainda não conseguimos perceber o porquê da retirada do SIMM", disse Francisco São Bento.



Questionado sobre se o sindicato de matérias perigosas se sente isolado, Francisco São Bento assegurou que não. "Os trabalhadores estão mobilizados e acreditam na greve da mesma forma que a direção acredita", afirmou. Ainda assim, o dirigente disse que o SNMMP vai "reunir em breve" com os seus associados.



Ao mesmo tempo, Francisco São Bento voltou a apelar à mediação: "Legalmente, está definida no Código do Trabalho esta opção. Portanto, vamos continuar a aguardar esta mediação para podermos voltar a negociar", disse, acrescentando que "cabe agora ao Governo trazer a ANTRAM para a mesa".