Rádio expulsa apresentadora do único programa em língua portuguesa na Suíça

Cristina Rodrigues ao serviço da Radio Cité Genève, aqui numa foto com Marcelo Rebelo de Sousa.

Cristina Rodrigues, produtora e apresentadora do “Portugalidades”, único programa em língua portuguesa em antena FM na Suíça, queixa-se de ter sido ameaçada e expulsa das instalações da Radio Cité Genève, ao fim de 10 anos de trabalho sem remuneração.

Natural da Póvoa do Varzim e a viver em Genebra há mais de 20 anos, Cristina Rodrigues, de 51 anos, era a autora e apresentadora do "Portugalidades", o único programa em língua portuguesa em antena FM na Suíça, numa emissão diária de uma hora de segunda a sexta-feira, e que garantia uma audiência mensal de cerca de 75 mil pessoas.

Ao fim de 10 anos a conduzir o "Portugalidades" sem remuneração, Cristina Rodrigues conta que foi surpreendida, na passada quinta-feira, ao chegar às instalações da empresa, a Radio Cité Genève, tendo sido "recebida por um segurança que a acompanhou para uma reunião à porta fechada com quatro elementos da administração, que a acusam de favorecimento político em antena de um dos candidatos à Câmara Municipal de Genebra e, assim, de desrespeito pelo código deontológico da rádio", avança, em comunicado.

"Fui vítima de pressão e intimidada à porta fechada com guarda-costas sempre presente. No século XXI, na cidade dos Direitos Humanos, tratarem um funcionário de forma desprezível e desrespeitosa, é inaceitável", considera Cristina Rodrigues, afiançando que, "ao longo dos seus 10 anos de existência, o Portugalidades declarou-se comprometido, acima de tudo, com a liberdade de expressão, a cidadania e a dignidade da vasta comunidade portuguesa residente em Genebra".





Cristina Rodrigues chegou em 1999 a Genebra, onde trabalha como animadora social em lares de idosos.