Rafael Leão rescindiu. Bruno de Carvalho convoca conferência de imprensa

O jogador Rafael Leão rescindiu com o Sporting, avançou a Sábado . Isto depois de hoje já o terem feito Rúben Ribeiro e Battaglia.São assim já nove os jogadores que rescindiram, contando com William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Bas Dost, Daniel Podence e Rui Patrício.



Bruno de Carvalho agendou entretanto uma conferência de imprensa do Sporting, esta quinta-feira, às 20h30. Por estar a decorrer uma reunião do Conselho Leonino no Auditório Artur Agostinho, a comunicação não poderá ser neste espaço, confirmou fonte do clube à Sábado.



Rafael Leão estava no Sporting desde 2008/09, alinhando nas camadas mais jovens do clube desde os nove anos.