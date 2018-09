O Novo Banco deverá investir, nos próximos três anos, cerca de 80 milhões de euros no processo de digitalização, segundo revelou o presidente executivo António Ramalho.





Na conferência de imprensa "Banca do Futuro", que se realizou esta terça-feira, 25 de Setembro, o líder do Novo Banco ressalvou que esse processo passa não só pelos sistemas internos mas também nos produtos a vender. "Tudo isso obriga a novo conceito de pessoas. De configuração de cultura da instituição", continuou Ramalho.