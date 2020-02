A Manuel Champalimaud SGPS é a maior acionista dos CTT, com mais de 13% do capital.



A lista de membros dos órgãos sociais vai ser submetida à próxima assembleia geral anual dos CTT.

Raúl Galamba de Oliveira aceitou o convite que lhe foi endereçado por diversos acionistas dos CTT para assumir o cargo de presidente do conselho de administração da empresa, indica esta sexta-feita a empresa de serviço postal em comunicado enviado à CMVM De acordo com o texto, "na sequência da manifestação de indisponibilidade do atual presidente do conselho de administração, António Gomes Mota, para exercer funções num novo mandato a iniciar em 2020, a acionista Manuel Champalimaud SGPS, SA (...) em conjunto com outros acionistas, endereçou um convite a Raúl Galamba de Oliveira, por este aceite, para (...) presidente do conselho de administração".