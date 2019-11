A frente ribeirinha central de Lisboa, entre o Terreiro do Paço e a Doca da Marinha, vai sofrer um profundo processo de reabilitação e dará origem ao Novo Cais de Lisboa, num investimento de 27 milhões de euros.

Do investimento total, 16 milhões já foram aprovados pela Câmara Municipal de Lisboa e são provenientes do fundo de desenvolvimento turístico de Lisboa (taxas turísticas). Os outros 11 milhões serão assegurados pela Associação de Turismo de Lisboa (ATL). Estes valores foram revelados por Vítor Costa, diretor geral da ATL.

Vítor Costa revelou ainda que este projeto deverá estar concluído no segundo semestre de 2020.





O projeto está a ser apresentado esta quarta-feira pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que indicou que a inauguração do Novo Cais de Lisboa está prevista para o próximo ano.

O investimento é garantido por verbas do Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa e também com verbas asseguradas pela Associação de Turismo de Lisboa.



A reabilitação hoje apresentada integra a reconstrução do Muro das Namoradeiras, a retirada do aterro do Cais das Colunas, a reabilitação da Estação Sul e Sueste e da Doca da Marinha, a criação do Bacalhau Story Centre, do Centro Tejo, que será um "espaço de promoção da oferta cultural e turística dos municípios ribeirinhos", e de um cais de apoio à atividade náutica.