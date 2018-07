Receitas da Alphabet escalam à boleia da publicidade. Tecnológica dispara 6%

A Alphabet – que substituiu a Google em bolsa e que a detém a 100% – reportou esta segunda-feira à noite os resultados do seu segundo trimestre fiscal, tendo o volume de negócios suplantado as projecções dos analistas.

A contribuir para este desempenho superior ao esperado estiveram vários factores, como melhores vendas de publicidade na Google.

Os lucros ajustados do primeiro trimestre da empresa liderada por Larry Page ascenderam a 11,75 dólares por acção, superando assim as estimativas médias de 9,64 dólares apontadas pelos analistas inquiridos pela Thomson Reuters.

Se contabilizarmos a multa da Comissão Europeia (ou seja incluindo itens extraordinários), o lucro por acção foi de 4,54 dólares.

Esta segunda-feira à tarde, a Alphabet comunicou ao regulador norte-americano do mercado de capitais (SEC – Securities and Exchange Commission) que iria contabilizar já nas contas do segundo trimestre a multa de 4,34 mil milhões de euros (5,07 mil milhões de dólares) que a Comissão Europeia lhe impôs no âmbito do abuso de posição dominante do seu sistema operativo para telemóveis Android.

Apesar de a empresa ter dito que vai recorrer, decidiu já integrar nas suas contas esta multa – que entra como item extraordinário. Assim, a Alphabet deduziu aos seus lucros [que o mercado estimava em 6,72 mil milhões de dólares] o valor de 5,07 mil milhões de dólares.

No que diz respeito às receitas (sem contabilizar os pagamentos a parceiros), estas ascenderam a 26,24 mil milhões de dólares, quando os analistas esperavam 25,55 mil milhões, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg.

Só a unidade de publicidade da Google cresceu 24%, dando o grande contributo para as receitas robustas.

O mercado gostou destes números. Na negociação fora do horário regular em Wall Street, os títulos da tecnológica seguem a somar 6,1%, isto depois de terem encerrado a sessão formal desta segunda-feira a ganhar 1,10% para 1.211 dólares.