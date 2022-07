Receitas da Altice Portugal sobem 14% para 1.254,2 milhões no primeiro semestre

As receitas da Altice Portugal aumentaram 14%, e o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 8,9% para 1.254,2 milhões e 454,3 milhões, respetivamente, no primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2021.





Nos primeiros seis meses do ano, o investimento ascendeu a 225,2 milhões de euros, avança esta quarta-feira a empresa em comunicado.





Analisando apenas o segundo trimestre do ano, as receitas cresceram 16,5% para 641,8 milhões de euros. O EBITDA aumentou 9,1%, chegando aos 232,3 milhões de euros, em comparação com o segundo trimestre de 2021.





A empresa justifica estes resultados com o aumento da base de clientes, crescimento da receita e resultados operacionais, diversificação do portefólio de produtos e serviços e "reforço constante" das redes fixas e móveis.





Em termos trimestrais, o investimento cifrou-se em 122,3 milhões de euros, mais 4,5% face ao ano anterior, devido ao reforço da rede móvel e à aposta na rede de fibra ótica em Portugal. A operadora explica que, entre abril e junho, atingiu 6,13 milhões de casas com fibra ótica.





Nos primeiros três meses, a empresa registou 42,8 mil adições líquidas nos serviços fixos, com os clientes únicos do segmento de consumo a aumentarem 18,2 mil. O serviço móvel obteve mais 217,2 mil adições líquidas, das quais 68,3 mil são clientes pós-pagos.



As receitas do segmento de consumo cifraram-se em 320,2 milhões de euros, o que reflete um crescimento de 5,4%. O número de clientes únicos cresceu 1,1% nos últimos 12 meses.



Já no segmento empresarial, onde estão incluídos os serviços B2B, "wholesale" e as restantes unidades de negócio da Altice Portugal, foi registado um aumento das receitas para 321,6 milhões de euros, o que se traduz numa variação homóloga de 30,2% ou de 12,7% excluindo a contribuição da empresa comprada em agosto de 2021, a Unisono.