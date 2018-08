Receitas da Meo caem 5,4% no segundo trimestre

A Altice Portugal fechou o segundo trimestre deste ano com receitas de 516 milhões de euros, o que corresponde a uma queda de 5,4% face ao período homólogo e uma subida de 1,8% contra os primeiros três meses deste ano.



A empresa em que em Portugal controla a Meo também denotou a mesma evolução no EBITDA, que caiu em termos homólogos (-12%) e aumentou em cadeia (2,4%).





O EBITDA atingiu 222 milhões de euros, o que corresponde a uma margem de 43,1% e representa cerca de 17% do EBITDA alcançado pela Altice Europe.





O investimento operacional (capex) aumentou 6% para 106 milhões de euros, "o que reflecte os contínuos investimentos na rede e a melhoria das práticas comerciais", refere um comunicado da operadora liderada por Alexandre da Fonseca (na foto).





A Altice Portugal salienta que, pela primeira vez em quase dois anos, conseguiu aumentar as receitas no segmento de particulares. Cresceu 1,3% no segundo trimestre face aos três meses anteriores, "impulsionada por um maior crescimento nas angariações, melhoria nos desligamentos e aumento do ARPU dos novos clientes".