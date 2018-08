Receitas de portagens com valor recorde de mil milhões de euros

No ano passado as receitas das portagens atingiram 1.035 milhões de euros, o valor mais alto de sempre. A Brisa captou mais de metade deste valor, segundo o Correio da Manhã.

No ano passado, as receitas das portagens atingiram um valor recorde ao superarem os mil milhões de euros. De acordo com os números avançados na edição do Correio da Manhã desta quinta-feira, 16 de Agosto, as 21 concessões rodoviárias registaram um total de 1.035 milhões de euros de proveitos ao longo de 2017.





Este valor representa um aumento de 65% face a 2012, ano em que as receita registaram o valor mais baixo da última década: 628 milhões de euros.





A Brisa, que gere a maioria das concessões em Portugal, captou 557,2 milhões de euros do total dos proveitos, de acordo com a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP).