Vodafone Portugal aumenta receitas em 3,6% e supera desempenho na Europa

A Vodafone Portugal atingiu, no seu primeiro trimestre fiscal (de Abril a Junho de 2018), receitas de serviços de 239 milhões de euros, mais 3,6% que no período homólogo, anunciou a operadora.

A Vodafone diz, em comunicado, que "prossegue a trajectória de crescimento das receitas de serviços, principal indicador de negócio, suportada sobretudo pela evolução consistente do serviço fixo a dois dígitos".

As receitas totais cresceram 3,4% para 254 milhões de euros. No comunicado, a empresa não revela os valores da rentabilidade operacionais. Mas revela que o número de clientes móveis fixou-se em 4,6 milhões, sendo 1,8 milhões clientes 4G, quarta geração móvel. A empresa já anunciou a criação de um laboratório de inovação 5G Hub.

No fixo, a base de clientes aumentou 11% para 670 mil.

A nível global a Vodafone atingiu receitas de 10,9 mil milhões de euros, o que traduz uma queda de 4,9% face ao mesmo período do ano passado. Em comunicado, a empresa justifica o desempenho com o impacto negativo de flutuações cambiais e alterações contabilísticas (adopção do IFRS 15).

Em termos comparáveis, a Vodafone diz que as receitas com prestação de serviços aumentaram 0,3%. No mercado europeu as receitas da Vodafone desceram 1,3%, sendo que excluindo os efeitos da regulação e do financiamento para aquisição de telemóveis no Reino Unido o crescimento foi de 1,1%.

A operadora destaca que o crescimento obtido em geografias como Alemanha e África ajudou a compensar a deterioração sentida em mercados como o espanhol e italiano, onde a concorrência aumentou

No comunicado com a evolução das receitas, a Vodafone reitera que o EBITDA comparável deverá crescer entre 1 a 5%.