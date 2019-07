Receitas e lucros da Alphabet no segundo trimestre superam estimativas

A Alphabet – que substituiu a Google em bolsa e que a detém a 100% – reportou esta quinta-feira à noite os resultados do seu segundo trimestre fiscal, tendo o volume de negócios sido superior às projecções dos analistas.

Sem contabilizar os custos por aquisição de tráfego (TAC, na sigla em inglês), as receitas foram de 31,71 mil milhões de dólares – acima das estimativas de 30,84 mil milhões avançadas pelo consenso do mercado.

As receitas contabilizando os pagamentos a parceiros – os custos de aquisição de tráfego – ascenderam a 38,94 mil milhões de dólares, mais 19% do que entre abril e junho de 2018. A projeção média dos analistas inquiridos pela Bloomberg apontava para 38,17 mil milhões.

A empresa liderada por Larry Page anunciou um lucro de 9,94 mil milhões de dólares, equivalente a 14,21 dólares por ação – quando as estimativas médias do consenso do mercado estavam nos 11,33 dólares por ação.

No segundo trimestre de 2018, o lucro da Alphabet ascendeu a 8,26 mil milhões de dólares (11,75 dólares por ação).

Após o anúncio das contas, os analistas recompensaram a empresa em bolsa. Com efeito, na negociação fora do horário regular em Wall Street, os títulos da tecnológica seguem a somar 7,66% para 1.222,97 dólares, isto depois de terem encerrado a sessão formal desta quinta-feira a perder 0,33% para 1.135,94 dólares.