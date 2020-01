Receitas e utilizadores do Facebook aumentam mas rede social derrapa em bolsa

A tecnológica liderada por Mark Zuckerberg reportou os resultados do seu quarto trimestre fiscal, com um volume de negócios acima do esperado e um aumento do número de utilizadores também superior às estimativas. Ainda assim, cai quase 7% em bolsa.

As receitas da empresa sediada em Menlo Park (Califórnia) aumentaram 25% no quarto trimestre do ano passado, face ao período homólogo de 2018, para 21,1 mil milhões de dólares, quando a projecção média apontada pelos analistas inquiridos pela Bloomberg era de 20,9 mil milhões.