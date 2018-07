No dia 12 registou-se o pico do mês, com um total de 1.345.395 visitas e 10.538.731 pageviews – neste último parâmetro foi mesmo o melhor dia da história do site.

Junho vai ficar na história de Record. O site da Cofina bateu o seu máximo absoluto de pageviews (237.660.682), visitas (35.000.726) e utilizadores únicos (7.548.824) num só mês. Registos que superam largamente os anteriores recordes do site: 216.634.140 milhões de pageviews em Maio de 2012, 30.554.861 milhões de visitas em Julho de 2015 e 6.533.920 milhões de utilizadores únicos em Maio deste ano.Para se ter uma noção do fantástico mês de RecordEm apenas quatro dias de Junho – mês marcado pela crise no Sporting e pela participação de Portugal no Mundial - se registaram menos de um milhão de visitas.