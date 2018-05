Rede de super-carregadores da Tesla chega à Guarda

A Tesla vai abrir uma nova estação com oito super-carregadores individuais na Guarda, no Hotel Lusitânia. Esta localização vem permitir a ligação entre Portugal e Espanha e possibilita novas rotas.

"Ambas as redes [de Superchargers e Destination Chargers da Tesla] continuarão a crescer nos próximos meses, acrescentando novos sítios de carregamento em Portugal", avança ainda a Tesla em comunicado.

uma das soluções de carregamento mais rápidas do mundo, que permite carregar os veículos Tesla em minutos em vez de horas", refere a marca na nota de imprensa.

75 Destination Chargers, instalados em estabelecimentos como hotéis, resorts e restaurantes. Estas estações

permitem carregar até 80 quilómetros de autonomia por hora.

A Tesla já contava com outros dois pontos de carregamento deste tipo no país: um em Fátima e outro em Montemor-o-Novo, com oito super-carregadores cada.Para além da rede de super-carregadores, a Tesla tem espalhados por todo o país