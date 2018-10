Rede social junta "portugueses pelo mundo" do têxtil e da moda

O lançamento de uma rede social para profissionais do têxtil e da moda com origem portuguesa e que estão espalhados pelo mundo – "muitos dos quais tem cargos de topo nas organizações e grandes marcas" – é uma das iniciativas previstas no novo programa de promoção internacional da indústria nacional do têxtil e do vestuário, adiantou ao Negócios o director-geral da principal associação do sector (ATP), Paulo Vaz.

O "Fashion From Portugal 4.0", que inclui também o lançamento de um jornal em língua inglesa para ajudar a projectar a imagem do sector fora do país, vai ser apresentado esta sexta-feira, 26 de Outubro, na Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Vai decorrer durante um ano – de Outubro de 2018 a Setembro de 2019 – e estima um investimento de 670 mil euros, co-financiado por fundos comunitários.