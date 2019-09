Regulador aprova fusão dos bancos do BCP na Polónia

O Bank Millennium e o Euro Bank podem avançar com uma fusão. O regulador bancário da Polónia, o KNF, deu esta terça-feira "luz verde" à operação, noticia a Bloomberg, que cita um comunicado do regulador.

O KNF já tinha aprovado a compra do Euro Bank por parte do BCP, pelo que agora pode avançar a segunda parte da operação que permite ao banco português crescer na Polónia.

O Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, anunciou no ano passado a aquisição de 99,787% do Euro Bank, banco que era controlado pelo Société Générale, por um valor em torno de 427,1 milhões de euros.

A compra do Euro Bank pela filial polaca do BCP foi acordada em novembro do ano passado e permitirá ao Bank Millennium afirmar-se como o sétimo maior banco a operar na Polónia (ativos, carteira de créditos e depósitos).

Nos resultados do primeiro semestre já se sentiu a integração do EuroBank. O Bank Millennium obteve um resultado líquido de 334 milhões de zlótis (77,9 milhões de euros) nos primeiros seis meses deste ano. Excluindo itens extraordinários (os resultados foram afetados por imparidades iniciais do Euro Bank de 65 milhões de zlótis, ou 15,2 milhões de euros), os lucros aumentaram 12% para 411 milhões de zlótis (96 mihões de euros).