Regulador brasileiro aprova reforço da Galp no pré-sal

A Galp Energia anunciou em Julho que ia reforçar a sua presença no mercado brasileiro de extracção petrolífera, através da compra de uma participação à Equinor, um dos membros do consórcio que opera o BM-S-8, na bacia de Santos.

E as alterações a este bloco já foram aprovadas pelo regulador brasileiro. O Conselho Administrativo de Defesa Económica (CADE, que corresponde à Autoridade da Concorrência) aprovou, sem restrições, a reorganização das participações no bloco em causa.

Assim, a Equinor vai comprar a participação actualmente detida pela Barra Energia, que corresponde a 10%. Posteriormente venderá 3% à Galp e 3,5% à Exxon Mobil. Após estas alterações, a Equinor e a Exxon ficarão, cada uma, com 40% do bloco. Já a Galp Energia passará a deter 20%.

A aquisição destes 3% representa um investimento de 114 milhões de dólares (98 milhões de euros) para a Galp Energia, de acordo com a informação disponibilizada pela petrolífera em Julho.



Aposta no Brasil

A Galp Energia tem sempre destacado que o pré-sal no Brasil é um dos principais destinos dos seus investimentos futuros.

Em Março deste ano a Galp conseguiu a concessão de um bloco offhore na bacia de Campos, em consórcio com a Shell e a Chevron. EM Junho A Galp adquiriu uma participação de 14% no bloco de exploração petrolífera Uirapuru.

A empresa está presente no Brasil desde 1999, em parceria com a Petrobras, contando actualmente com 26 projectos dispersos por seis bacias nas fases de desenvolvimento e produção: Santos, Potiguar, Pernambuco, Sergipe Alagoas, Parnaíba e Barreirinhas. É na bacia de Santos que marca maior presença, com seis projectos em três blocos de águas ultraprofundas, o BM-S-11, o BM-S-8 e o BM-S-24.

Nos próximos anos, o Brasil tornar-se-á um dos principais países no mapa das reservas petrolíferas, sendo pois de importância estratégica para Portugal, até porque mais de 90% da produção da Galp tem origem naquele país. NC