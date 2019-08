Regulador brasileiro aprova revisão tarifária para a EDP Espírito Santo

O regulador do setor elétrico do Brasil, a ANEEL, aprovou a revisão tarifária para a Espírito Santo Centrais Elétricas, detida pela EDP – Energias do Brasil, segundo o comunicado emitido esta noite.

As novas regras, que implicam uma "redução média para os consumidores de 4,8%" vão ser aplicadas a partir desta quarta-feira e representam "uma receita regulada bruta de 979 milhões de reais (vs. 862 milhões nos últimos 12 meses)", revela a elétrica num comunicado emitido esta terça-feira, 6 de agosto. "A base de remuneração líquida para o agora definido período regulatório de 3 anos é de 2,58 mil milhões de reais (subindo dos 2,01 mil milhões definidos para o período anterior)", acrescenta a EDP no comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "A taxa de retorno sobre os activos é de 8.09% líquido de impostos", adianta a mesma fonte.