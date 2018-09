Regulador da aviação aprova reprivatização da TAP

A ANAC concluiu esta quinta-feira que a reconfiguração da estrutura accionista da TAP, em que o Estado ficou com 50%, está em conformidade com as regras europeias, mas avisa que futuras alterações obrigarão a nova notificação.

O conselho de administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) deliberou esta quinta-feira que a estrutura de controlo das transportadoras aéreas TAP e Portugália "está em conformidade" com o regulamento europeu que impõe que as empresas detentoras de licenças de transporte aéreo comunitário pertençam e sejam efectivamente controladas por Estados-membros e/ou nacionais de Estados-membros.





O regulador da aviação pronunciou-se assim, agora, sobre o processo que lhe foi notificado na sequência da celebração do acordo de compra e venda de acções no qual a Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, aceitou vender à Parpública acções representativas de 16% do capital social da TAP, assegurando ao Estado 50% do capital social e dos direitos de voto da TAP.



Além dos 50% do Estado, o restante capital da TAP passou a ser detido em 45% pela Atlantic Gateway e em 5% por um conjunto de trabalhadores do grupo.





Numa nota, a ANAC salienta que o seu conselho de administração "considera que as licenças de exploração atribuídas à TAP e à Portugália continuam a cumprir todas as exigências legais relativas à sua manutenção, dado que no âmbito das transacções notificadas a esta Autoridade, ficou demonstrado esse mesmo cumprimento, pelo que se manterão válidas e em vigor".