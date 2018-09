A Securities and Exchange Commission intentou uma acção contra Elon Musk, CEO da Tesla, alegando fraude com acções.

Reuters

A reguladora do mercado de capitais dos EUA, Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à CMVM em Portugal) vai processar Elon Musk, CEO da Tesla, alegando fraude com acções.

O processo deu entrada no tribunal distrital de Manhattan, segundo os documentos a que a Reuters teve acesso.

No passado dia 18 de Setembro tinha já sido avançado pelos media que a fabricante norte-americana de veículos eléctricos Tesla estava sob investigação por parte do Departamento da Justiça dos EUA devido ao tweet que Elon Musk publicou a 7 de Agosto dizendo que tinha assegurado financiamento para retirar a empresa de bolsa.



Musk referiu nessa altura que estava a pensar retirar a empresa de bolsa a um valor de 420 dólares por acção. Nesse momento, as acções dispararam para 366 dólares e a esse preço a Tesla valia 71,6 mil milhões de dólares.

Segundo os dados da Bloomberg, Musk tem uma posição de 19,78% na Tesla, o que significa que teria de desembolsar 57,5 mil milhões de dólares para comprar a restante parte.



As acções estiveram depois suspensas de negociação durante mais de uma hora, visto que o anúncio de Musk não foi feito formalmente junto das autoridades reguladoras, mas ainda voltaram a transaccionar nos últimos 15 minutos da sessão regular em Wall Street e chegaram a disparar 13,30% - tendo encerrado a somar 10,99% para 379,57 dólares.

Mas, no dia seguinte, após toda esta euforia… instalou-se o cepticismo. As acções foram então oscilando, desde então, ao sabor dos anúncios de Musk sobre esta intenção de retirada de bolsa e sobre a garantia de que tinha investidores que asseguravam o financiamento da operação.

Agora, com a notícia desta quinta-feira, a Tesla segue a afundar em bolsa. Depois de encerrar a sessão regular de hoje a recuar 0,67% para 307,52 dólares por acção, está agora a mergulhar 11,12% na negociação fora do horário regular em Nova Iorque para 273,31 dólares.



(notícia actualizada às 22:05)