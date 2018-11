Regulador espanhol dá “luz verde” a OPA sobre a Europac

A Comissão Nacional de Mercado de Valores (CNMV), regulador dos mercados espanhol, aprovou esta segunda-feira a oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela britânica DS Smith sobre a espanhola Europac.

A OPA foi formalizada em Julho deste ano e recebeu a aprovação da Comissão Europeia a 15 de Novembro, tendo sido imposto que a Europac terá de vender a fábrica de embalagens de cartão ondulado em Ovar, bem como a venda pela DS Smith de duas unidades em França.

Em Portugal, a Europac possui fábricas em Ovar, Sintra, Leiria, Figueira da Foz, Gondomar e Viana do Castelo.

A empresa britânica ofereceu 16,8 euros por cada acção da papeleira espanhola. A OPA, anunciada a 4 de Junho, dirige-se à totalidade de acções da Europac (99,23 milhões de títulos) e está condicionada à aquisição de mais de 50% do capital.

A empresa britânica indicou que 52,83% do capital da Europac já se comprometeu de forma irrevogável a aceitar a oferta, incluindo a família Isidro, que detém 40,1% da papeleira espanhola que fundou.