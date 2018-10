Regulador obriga ANA a alterar taxas previstas para Lisboa em 2019

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) verificou existir "uma aparente contradição" entre o previsto no contrato de concessão da ANA – Aeroportos de Portugal e o cálculo para a actualização das taxas no aeroporto de Lisboa em 2019, que foi submetido pela empresa a consulta pública.





Numa nota publicada no seu site, o regulador da aviação civil salienta ter solicitado à concessionária "a fundamentação da opção tomada em sede de processo de consulta pública sobre as taxas reguladas 2019" – que foi desencadeado a 10 de Setembro – "designadamente quanto à conformidade da proposta tarifária com as disposições contratuais previstas no contrato de concessão".





No entanto, "analisados os fundamentos invocados pela ANA considerou a ANAC que a proposta tarifária apresentada para o grupo de Lisboa para 2019 não cumpre as disposições previstas no contrato de concessão", afirma.