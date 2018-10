Regulador polaco quer mais dados sobre compra de lojas pela Jerónimo Martins

Em causa estão as cinco lojas da cadeia Piotr i Pawel que a Jerónimo Martins comprou através da Biedronka. A dona do Pingo Doce garante que pela sua dimensão a aquisição não está sujeita a autorização prévia.

O regulador da concorrência da Polónia quer saber mais detalhes sobre a compra da Jerónimo Martins, através da Biedronka, de cinco lojas à cadeia de supermercados de proximidade Piotr i Pawel. A informação, avançada pelos meios de comunicação social polacos, foi confirmada ao Negócios por fonte oficial do Grupo.





"Confirmamos que, no que é um procedimento administrativo do regulador, a Biedronka recebeu uma carta do UOKiK [Gabinete da Concorrência e Defesa do Consumidor] solicitando informação sobre uma operação recentemente divulgada de aquisição de cinco lojas até então operadas pela cadeia Piotr i Pawel", esclareceu a Jerónimo Martins.





Em causa, segundo os media polacos, está o facto de a Jerónimo Martins não ter pedido autorização prévia. Aliás, a carta enviada pelo regulador a 5 de Outubro tem como objectivo saber o volume de negócios das lojas em questão nos dois últimos anos para avaliar se era necessário ou não este procedimento.





Fonte oficial da retalhista garantiu ao Negócios que "pela sua natureza e dimensão, e nos termos da lei polaca, a referida aquisição não está sujeita a autorização prévia".