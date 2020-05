Regulador recomenda à REN reduzir investimento nas redes de eletricidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) recomendou à REN, a gestora das redes elétricas nacionais, rever em baixa o investimento previsto para o desenvolvimento das infraestruturas de eletricidade. E sustenta as suas conclusões com o contexto de incerteza que o sistema elétrico vive, agravado com atual crise devido à pandemia.





Em causa está a proposta do Plano de Desenvolvimento e Investimento na Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT-E) para o período entre 2020-2029 apresentado no ano passado pela REN, o qual propõe um montante de 743 milhões de euros. Trata-se de um valor inferior aos 942,2 milhões de euros apresentados na proposta plano anterior, divulgado em 2017. Porém, a ERSE considera que deverá ser ainda mais reduzido e cifrar-se em 502 milhões de euros.