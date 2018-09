Regulador resolve disputa entre Comcast e Fox. Sky vai a leilão

Há quase dois anos que a Comcast e a Fox disputam a compra da Sky. Mas esta "corrida" está prestes a chegar ao fim. O regulador britânico anunciou que o vencedor será determinado através de um leilão que começa esta sexta-feira e termina no sábado. Ou seja, quem der mais pela empresa passará a deter a Sky.





Num comunicado publicado esta quinta-feira, e citado pelo USA Today, o regulador britânico afirmou que o leilão, assumindo que "ainda existe uma competição", vai começar às 17:00 (hora de Lisboa) de sexta-feira e terminar no sábado à noite, quando também deverá ser anunciada a oferta vencedora.