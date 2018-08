Regulador suspende negociação da Tesla à espera de clarificação

Reuters

Elon Musk escreveu esta terça-feira um tweet dizendo que está a pensar retirar a Tesla de bolsa, a 420 dólares por acção. O mercado reagiu de imediato em alta, tendo as acções chegado a disparar 8,53% para 371,15 dólares. "Precisou apenas de 61 caracteres para aumentar a sua riqueza em 900 milhões de dólares", escreveu a Bloomberg.



Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 de agosto de 2018



A Secutities and Exchange Commission (SEC), autoridade reguladora do mercado de capitais nos EUA, correspondente à CMVM em Portugal, não demorou a reagir e decretou entretanto a suspensão da negociação das acções da fabricante norte-americana de veículos eléctricos, à espera de uma clarificação sobre o assunto.

Ao preço de 420 dólares, a empresa vale 71,6 mil milhões de dólares. Segundo os dados da Bloomberg, Musk tem uma posição de 19,78% na Tesla, o que significa que terá de desembolsar 57,5 mil milhões de dólares para comprar a sua parte.

Musk, que nos últimos tempos tem tido atitudes e declarações controversas, disse que tem financiamento garantido para a operação.

O presidente executivo da Tesla publicou este tweet minutos depois de ter sido anunciado que o Fundo Soberano da Arábia Saudita tinha uma posição no valor de dois mil milhões de dólares na empresa, o que equivale a perto de 5%.

No passado dia 5 de Agosto, o CEO da Tesla tinha 'postado' um tweet com um vídeo que alude às posições curtas (que apostam na queda das acções - os chamados 'shorts') e esta pode ser uma forma de "retaliar", já que, com a informação de que pensa retirar a empresa de bolsa, as acções estão a disparar. O referido vídeo foi por muitos considerado de mau gosto, uma vez que tinha Hitler como protagonista.

Cerca de 40 minutos depois de Musk ter publicado a mensagem de hoje no Twitter, escreveu uma nova: "Good morning", com um sorriso aberto. Eram 18:30 em Lisboa, menos oito horas (10:30) em Palo Alto, Califórnia - onde a Tesla está sediada.

Entretanto, Musk continua a publicar tweets e o mais recente, pelas 19:15 de Lisboa [minutos antes da decisão da SEC], reitera o preço já avançado pelo CEO da Tesla: "os accionistas podem vender a 420 dólares ou manter as acções e ficarem também donos da empresa privada".



Num outro tweet, reagindo às preocupações de um seguidor relativamente aos pequenos investidores, Musk garante que os aprecia muito e que irá garantir a sua prosperidade em qualquer cenário.



Absolutely. Am super appreciative of Tesla shareholders. Will ensure their prosperity in any scenario. — Elon Musk (@elonmusk) 7 de agosto de 2018



"Decididamente, não vai haver vendas forçadas. Espero que os accionistas se mantenham na empresa. Tudo será mais suave e menos disruptivo se a empresa for privada. Acaba-se a propaganda negativa por parte de quem aposta na queda das acções", escreveu entretanto Musk numa nova mensagem na rede social das micromensagens.



Def no forced sales. Hope all shareholders remain. Will be way smoother & less disruptive as a private company. Ends negative propaganda from shorts. — Elon Musk (@elonmusk) 7 de agosto de 2018



Logo de seguida, Musk escreveu que "o apoio dos investidores está confirmado". "A única razão pela qual isto [privatização] não é certo prende-se com o facto de estar condicionado à aprovação dos accionistas", acrescentou.



Investor support is confirmed. Only reason why this is not certain is that it’s contingent on a shareholder vote. https://t.co/bIH4Td5fED — Elon Musk (@elonmusk) 7 de agosto de 2018



Entretanto, pelas 20:43 de Lisboa (15:43 em Nova Iorque), a suspensão de negociação foi levantada e as acções voltaram a negociar. Tiveram 15 minutos de novas transacções dentro do horário regular da sessão em Wall Street e dispararam de imediato 13,30% para 382,15 dólares.