Os reguladores financeiros juntaram-se à rede Portugal Fintech para apoiar a inovação tecnológica no sector financeiro. A criação da nova plataforma Portugal FinLab visa estabelecer uma ponte entre os requisitos regulatórios e as empresas fintech."O Banco de Portugal, a CMVM e a ASF juntaram-se à Portugal Fintech para o lançamento da Portugal FinLab, uma plataforma de contacto entre empresas inovadoras nas áreas financeiras e os reguladores nacionais", anunciam os reguladores em comunicado conjunto enviado às redacções esta segunda-feira, dia 30 de Julho.Este é um "projecto pioneiro numa indústria em que a dimensão regulatória assume especial importância e impacto". A ideia é que a plataforma sirva de ponte de contacto entre as empresas como bancos, seguradoras ou startups e os reguladores: "A Portugal FinLab nasce da necessidade por parte de inovadores financeiros de compreender e dominar a realidade regulatória", sintetiza o comunicado.A inovação e a regulação estarão lado a lado nesta plataforma que "visa desenvolver o ecossistema FinTech, InsurTech e RegTech em Portugal". Os reguladores olham para este projecto como "uma vantagem competitiva para atrair empresas internacionais". Ou seja, independentemente da origem da empresa, os destinatários são quem queira inovar no sector financeiro português."Nesta plataforma, os participantes poderão obter resposta dos reguladores sobre como melhor actuar de acordo com o quadro legal regulatório em vigor, incluindo informação relativa aos procedimentos de instrução de um pedido de autorização ou de registo junto dos reguladores", explica o comunicado.Em Setembro os reguladores e a Portugal Fintech vão assinar um protocolo para oficializar o lançamento da Portugal FinLab.