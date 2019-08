Reino do Butão é nova fronteira do vinho

Quando Michael Juergens, nascido do sul da Califórnia, corria ladeira a baixo por uma estrada de terra lotada durante a primeira maratona internacional no Reino do Butão em fevereiro de 2016, passou por encostas íngremes e campos que achava ideais para o cultivo de videiras.

O amante de vinho tatuado e barbudo de 49 anos, sócio de uma empresa de consultoria global, questionou-se: "Onde estão os vinhedos do país?"

Quando fez a pergunta a alguns representantes do governo no jantar de comemoração dos principais corredores, disseram-lhe que não havia nenhum.

Isso, diz agora, foi o começo da sua improvável aventura no ramo de vinhos, na qual acabou por inventar uma indústria do zero num reino remoto conhecido pela sua impressionante paisagem intocada e nível ideal de "felicidade interna bruta".

"Quando olho para trás", diz sorrindo, "fico espantado por termos conseguido fazer o que fizemos em tão pouco tempo".

Em abril deste ano, ele e uma equipa plantaram as primeiras vinhas do país num total de 2,5 hectares. Uma delas, Yusipang, está a uma altitude de 2.700 metros, com vistas de florestas e picos dos Himalaias. As uvas serão vendidas com o rótulo Thunder Dragon - ou assim espera Juergens. Conversámos por telefone pouco antes de ele ir para o Butão para se encontrar com um arquiteto e planear uma vinícola.

Na próxima primavera, o leitor pode ajudar a plantar os próximos vinhedos da Bhutan Wine Co. na sua primeira viagem de luxo para os amantes de vinho. O itinerário inclui uma subida ao famoso e muito fotografado Ninho do Tigre e a probabilidade de fazer parte de um dos mais novos projetos regionais de vinhos do mundo.

(Texto original: The World’s Newest Wine Frontier Is the Himalayan Kingdom of Bhutan)