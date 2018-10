Reino Unido pondera proibir que auditores também ofereçam consultoria

O regulador da contabilidade britânico está a avaliar a possibilidade de proibir que as empresas responsáveis pela auditoria de determinadas firmas possam acumular essa responsabilidade com a de prestar serviços de consultoria. Esta medida pode retirar às "big four"mais de mil milhões em receitas.

O Conselho de Relatórios Financeiros (FRC), o regulador da contabilidade no Reino Unido, lançou um processo consultivo para aumentar a confiança dos investidores nas contas das cotadas, o que poderá levar ao impedimento de que as auditoras vendam outro tipo de serviços às empresas que estão sobre o seu escrutínio, avança o Expansión.





"A confiança do público nas auditorias depende da confiança na independência do auditor. O FRC vai examinar a eficácia das actuais regras sobre independência. Esta revisão incluirá determinar se são necessárias novas acções para prevenir que a independência dos auditores se veja comprometida, entre elas, se todos os trabalhos de consultoria para firmas que auditam devia ser proibido", declarou o regulador.