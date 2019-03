Reino Unido também vai banir modelo da Boeing que caiu na Etiópia

O Reino Unido junta-se assim a uma série de países que já suspenderam a entrada no seu espaço aéreo do modelo do Boeing que caiu na Etiópia.

Reuters

Norwegian.



Statement: Boeing 737 MAX Aircraft.

The UK Civil Aviation Authority has issued instructions to stop any commercial passenger flights from any operator arriving, departing or overflying UK airspace.

You can read the full update online: https://t.co/xa1BUR7wJk pic.twitter.com/AsmhLElF0K — UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) 12 de março de 2019



Este passo tem sido dado não só pelos países mas também pelas companhias aéreas. As transportadoras na Argentina, Coreia do Sul, Singapura, Índia, Brasil que têm o modelo já suspenderam a sua utilização até se perceber o que aconteceu neste último acidente.

Para já, aguarda-se a atualização do software e o sistema de controlo utilizados por este modelo de avião. A ordem dada à Boeing pela Agência Federal de Aviação norte-americana terá de ser cumprida "até abril, o mais tardar". As ações da cotada continuam a ser penalizadas (-3,6%) na sessão de hoje,

De acordo com a Ethiopian Airlines, as duas "caixas negras" do Boeing 737 MAX 8 foram encontradas ontem.

Boeing 737 MAX 8. É este o modelo que está a ser banido de países e a ser suspendido pelas companhias áereas. O Reino Unido juntou-se esta terça-feira, 12 de março, como mais um país que vai banir temporariamente a entrada deste modelo no seu espaço aéreo, após a queda na Etiópia que causou 157 mortos.Esta foi a segunda vez que este modelo sofreu um acidente no espaço de pouco mais de dois meses. No final do ano passado, um Boeing 737 MAX 8 caiu ao largo da costa da Indonésia, resultando também na morte de todos os ocupantes. China foi um dos primeiros países a anunciar que iria suspender os voos com este modelo da Boeing. Também a companhia aérea em causa neste acidente do passado fim de semana, a Ethiopian Airlines, parou todos os seus Boeing 737 MAX. Juntaram-se nesta proibição países como a Malásia, Singapura e a Austrália.Agora é a vez do Reino Unido aplicar esta "medida preventiva". A decisão tomada hoje pela autoridade de avião civil britânica afeta, segundo a BBC , as companhias aéreas Tui Airways - que já garantiu a utilização de outros modelos - e a