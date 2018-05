REN compromete-se pagar 17,1 cêntimos de dividendo nos próximos quatro anos

Além desta rendibilidade alta, a empresa tem distribuído mais de metade dos lucros obtidos. Em 2017, os dividendos distribuídos representaram mesmo 90,6% do total do resultado líquido obtido.



(Notícia actualizada com mais informação)

A REN está a apresentar o seu plano estratégico para os próximos quatro anos, no âmbito do dia do investidor. Entre metas definidas e compromissos que estão a ser assumidos com os investidores está o plano de remuneração dos accionistas.A empresa liderada por Rodrigo Costa pagou nos últimos anos 17,1 cêntimos por acção aos accionistas em forma de dividendo. E assim pretende que continue. No plano estratégico, a empresa assume a intenção de "manter a política de dividendos", pagando 17,1 cêntimos até 2021.A empresa realça na apresentação aos accionistas que tem "um dos 'dividend yield' mais elevados na indústria". Na comparação com as cotadas nacionais, a REN é a cotada com o quarto "dividend yield" mais alto, com a remuneração a ser de 6,6%.