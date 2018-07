REN encaixa 4 milhões com venda de negócio de GPL

A empresa liderada por Rodrigo Costa anunciou ontem que celebrou um contrato de venda do seu negócio de gás de petróleo liquefeito à Energyco. Esta terça-feira veio dizer que a transacção lhe vai render quatro milhões de euros.

"A transacção terá um impacto estimado de aproximadamente € 4 milhões nas demonstrações financeiras consolidadas do grupo REN e o preço recebido pela venda das acções representativas da totalidade do capital social da REN Portgás GPL à Energyco II corresponde a um encaixe financeiro de € 4 milhões", informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A empresa liderada por Rodrigo Costa anunciou ontem, 2 de Julho, que "nesta data, a sua subsidiária REN Portgás Distribuição, S.A. celebrou um contrato de compra e venda de acções através do qual alienou, também na presente data, as acções representativas da totalidade do capital social da REN Portgás GPL, S.A. à Energyco II, S.A".

"A REN tem como estratégia focar-se em negócios regulados e, nesse sentido, decidiu alienar o negócio de gás de petróleo liquefeito que adquiriu aquando da aquisição da EDP Gás em 2017", acrescentava.

A Energyco – que presta serviços de fornecimento de energia térmica – é uma empresa detida pela Artá Capital, uma sociedade gestora de capital de desenvolvimento da Corporación Financiera Alba (Grupo March), que investe em empresas não cotadas da península ibérica, líderes nos respectivos sectores e com projectos de expansão que beneficiem da entrada de um sócio.



Na sessão bolsista de hoje, as acções da REN fecharam estáveis nos 2,434 euros.