REN paga dividendo de 17,1 cêntimos

"O Conselho de Administração irá propor, na Assembleia Geral de Acionistas a realizar no dia 3 de maio, o pagamento de dividendos de 17,1 cêntimos por ação", refere um comunicado da empresa, explicando que "esta decisão está em linha com os anos anteriores e com a política de dividendos da REN".