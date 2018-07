REN vende negócio de GPL

A REN anunciou a venda à Energyco, sem precisar o valor, da REN Portgás GPL – a unidade de gás de petróleo liquefeito (GPL) da sua subsidiária REN Portgás Distribuição.

A empresa liderada por Rodrigo Costa (na foto) refere, em comunicado enviado esta segunda-feira, 2 de Julho, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que "nesta data, a sua subsidiária REN Portgás Distribuição, S.A. celebrou um contrato de compra e venda de acções através do qual alienou, também na presente data, as acções representativas da totalidade do capital social da REN Portgás GPL, S.A. à Energyco II, S.A".