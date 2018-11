Renault afasta Carlos Ghosn, mas não o demite

Após ter sido detido segunda-feira no Japão, por suspeitas de violar leis financeiras, Carlos Ghosn foi esta terça-feira afastado da direcção executiva e da presidência da Renault. A decisão do conselho de administração da empresa, que não demitiu, para já, Ghosn, indica a Reuters, surge após o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, ter declarado que Ghosn "já não está em condições para gerir a Renault".





A solução encontrada foi a nomeação interina de Thierry Bolloré, actual director de operações, para CEO e de Philippe Lagayette, antigo chefe de gabinete de Jacques Delors e administrador na Renault, para presidente não executivo.



Entretanto, a Nissan indicou que está a alargar a investigação interna à conduta de Ghosn também às finanças da Renault-Nissan BV, empresa sedeada na Holanda que controla a aliança entre as marcas.



Ghosn, juntamente com o administrador da Nissan Greg Kelly, é suspeito de ter comunicado ao mercado valores muito inferiores aos reais sobre as suas remunerações enquanto presidente da Nissan. Ghosn é também suspeito de ter usado dinheiro da empresa para uso pessoal, nomeadamente na compra e renovação de casas no Rio de Janeiro, Beirute, Amesterdão e Paris.



O Financial Times avançou que Ghosn se preparava para levar por diante a fusão entre a Renault e a Nissan, uma operação à qual se opunham muitos dos membros da administração do fabricante nipónico.



Pela lei japonesa, os crimes de falsificação de informação financeira podem levar a uma pena de 10 anos de prisão.