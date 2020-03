Renault apresenta "concept-car" elétrico que estica para ganhar autonomia

A Renault apresentou um "concept-car" elétrico revolucionário que tem a capacidade de esticar para viagens longas, com a possibilidade de serem colocadas mais baterias, e encolher para a utilização citadina.



O Morphoz é um automóvel com dimensões adaptadas para o circuito urbano no modo "standard". Mas o condutor tem a possibilidade de recorrer ao modo de transformação que faz a frente e a traseira do veículo crescerem, arranjando espaço para baterias extra, quando pretender fazer viagens mais longas.





Desta forma, o Morphoz ganha maior autonomia e o próprio design do veículo sofre uma transformação, que inclui até o formato dos faróis.



No modo "standard" a bateria de 40 kWh permite uma autonomia entre 200 e 300 quilómetros. No entanto, quando é ativado o modo de transformação, uma segunda bateria de 50 kWh pode ser adicionada, elevando a autonomia para cerca de 700 quilómetros.