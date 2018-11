Renault diz que demissão na Nissan "não vai ter consequências" em Portugal

A Renault Portugal disse hoje que a demissão por alegada má gestão financeira de Carlos Ghosn do cargo de presidente da Nissan, empresa da qual é parceira, não terá "consequências" na operação do grupo no país.

"Não comentamos o que está a acontecer. Estamos aqui em Portugal com operações, as operações são portuguesas, são do grupo Renault, não vão ter consequências do que está a acontecer", disse à agência Lusa o director-geral da Renault Portugal, Fabrice Crevola (na foto).

Falando à margem do lançamento oficial da Fundação Grupo Renault Portugal, que decorreu no campus da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, em Carcavelos, no concelho de Cascais, o responsável acrescentou: "Depois o futuro dirá o que vai acontecer, mas não vamos comentar".