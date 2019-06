Renault e Fiat Chrysler chegam a acordo provisório para a fusão

As fabricantes automóveis Renault e Fiat Chrysler conseguiram um acordo provisório com vista a uma fusão, depois de ultrapassadas potenciais dificuldades apontadas pelo governo francês.

A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) terá alcançado um acordo provisório com o Estado francês sobre os termos do seu projeto de fusão com a Renault, avançou a Reuters citando uma fonte próxima das negociações e que pediu o anonimato.