Renault mantém liderança em Portugal e Volkswagen cai para 8.º lugar

Entre Janeiro e Maio deste ano, a Renault consolidou a liderança no mercado de ligeiros em Portugal, vendendo 18.684 unidades, uma subida homóloga de 7,6%. A marca francesa detém uma quota de mercado neste segmento de 15,14%, revelam os dados divulgados esta sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).



A surpresa pela negativa é a Volkswagem, que registou uma quebra de 24,2% nas vendas, para 6.663 veículos, o que lhe valeu passar da terceira para a oitava posição no "ranking", com uma quota de mercado de 5,4%, muito abaixo dos 7,5% de um ano atrás. O mês de Maio foi particularmente penalizador para a marca alemã, com uma queda de 40,7% nas vendas.

A segunda marca mais vendida em Portugal é a Peugeot, com 13.603 viaturas, mais 9,7% do que no período homólogo. Segue-se a também francesa Citröen, com 8.562 veículos vendidos, uma subida de 15,1%.

Já fora do "pódio" surgem a Fiat (com 8.309 ligeiros vendidos, uma subida de 8,9%), a Mercedes-Benz (8.075, uma queda de 0,3%), a Opel (7.247, uma subida de 7,3%) e a Nissan (6.904, mais 11,8%).

As principais marcas alemãs, com excepção da Opel, registaram desempenhos negativos, uma vez que a BMW acumula uma queda de 4,9% nas vendas e a Audi viu as vendas recuarem 37,7%.

Em termos relativos, a maior subida nas vendas pertenceu à Jeep, cujas vendas dispararam 2.088,5%, para 569 unidades.

Nos primeiros cinco meses deste ano, as vendas de ligeiros em Portugal cresceram 5,3%, para 123.428 viaturas.