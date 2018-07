Renault reforça liderança. Jeep e Lamborghini lideram crescimento nas vendas

As vendas da Jeep dispararam no primeiro semestre do ano, num período em que a Lamborghini viu quadruplicar as vendas. Mas o grande vencedor é a Renault, que continua a aumentar vendas e a reforçar a sua marca como líder do mercado.

A Renault reforçou a liderança nas vendas de veículos ligeiros em Portugal, tendo actualmente quase 15% do mercado. No total, a marca francesa vendeu quase mais 24 mil veículos ligeiros no primeiro semestre do ano. E a distância para a segunda marca mais vendida (Peugeot) é de mais de 7,5 mil veículos. Já para a terceira (Fiat) é de mais de 13 mil.

A Renault é assim a grande vencedora das vendas de carros em Portugal, mas há marcas com um crescimento bastante mais significativo, ainda que em número de veículos vendidos ninguém a supere.

A estrela no que respeita ao crescimento nestes primeiros seis meses do ano foi a Jeep. Com 844 veículos vendidos neste semestre, regista um aumento de vendas de 2.537,5%. Há um ano, esta marca vendeu apenas 32 carros.

A Lamborghini quadruplicou as suas vendas, tendo comercializado quatro carros, e a Bentley duplicou as vendas, com oito veículos alienados.

Estas foram as marcas com crescimentos mais notórios. Do lado contrário estão marcas como a Lancia, que nestes seis meses não vendeu um único carro em Portugal, depois de a empresa ter decidido comercializar o único modelo que ainda fabrica (Ypsilon) apenas no mercado italiano. Há um ano esta marca ainda vendeu dois veículos.

A Aston Martin também viu as suas vendas caírem 67% para três unidades.

Entre as grandes marcas, destaque para a descida das vendas da Audi (-36,4%) e da Volkswagen (-23,8%).