Portugal supera assim a meta vinculativa definida este ano pela União Europeia, de 32%, a ser atingida até 2030.





As energias renováveis foram a grande fatia - 61% - da energia produzida em Portugal nos primeiros seis meses de 2018, avança a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN).De acordo com a associação, estes resultados são impulsionados "pela maior disponibilidade de recursos, em especial, hídricos e eólicos". Isto, num ano em que a primavera foi especialmente chuvosa, após a seca severa vivida em 2017 em território nacional.Esta percentagem significa que as energias renováveis conseguiam assegurar o consumo de norte a sul do país durante 26 dias, embora em períodos dispersos.