Rentabilidade das empresas desce face a 2018

A rentabilidade das empresas, comparando o EBITDA com o ativo, situou-se em 7,7% no segundo trimestre, abaixo dos 7,9% registados no período homólogo, segundo o Banco de Portugal (BdP).Nas estatísticas das empresas da central de balanços divulgadas esta quarta-feira, 16 de outubro, a rentabilidade do ativo das empresas portuguesas foi de 7,7% tanto no primeiro como no segundo trimestre, e estes níveis são inferiores aos registados nos mesmos períodos de 2018.

"Em comparação com o final de 2018, a rendibilidade das empresas privadas decresceu nos setores das indústrias, da eletricidade, gás e água, do comércio e dos outros serviços. Os setores da construção, dos transportes e armazenagem e das sedes sociais apresentaram aumentos no mesmo período", descreve o BdP.



Também as empresas públicas apresentaram uma redução da rentabilidade, embora inferior. No primeiro semeste, a rentabilidade desceu 0,1 pontos percentuais, para 5,4% do PIB.



Comparando por dimensão, as pequenas e médias empresas mantiveram os seus níveis de rentabilidade (que se manteve nos 6,8%), mas os das grandes empresas diminuíram 0,7 pontos percentuais, para 9,7%.



Também o peso dos financiamentos obtidos no ativo diminuiu 0,2 pontos percentuais, para 33,8% no final do segundo trimestre do ano.





Já o custo do financiamento (os gastos de financiamento face aos financiamentos obtidos) foi de 3,2%, valor inferior ao registado no trimestre homólogo (3,4%) e igual ao registado no final de 2018.