Repsol dá 750 milhões por negócio de baixas emissões e retalho da Viesgo

A Repsol acaba de investir 750 milhões de euros para adquirir activos da eléctrica espanhola Viesgo. A petrolífera é agora dona do negócio de geração de electricidade com baixas emissões e também do de retalho de gás e electricidade.





Esta compra dá à Repsol acesso aos quase 750 mil clientes de retalho da Viesgo e a uma rede de geração de electricidade com a capacidade instalada de 2.350 megawatts. Com este acréscimo, a presença em Espanha conta um total de 2.950 megawatts de capacidade. O acordo inclui ainda a transferência de plantas hidroeléctricas e turbinas de gás.





O objectivo estratégico da Repsol é o de ascender aos 2,5 milhões de clientes de gás em retalho até 2025 e uma capacidade instalada de 4.500 megawatts.