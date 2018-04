Repsol investe 60 milhões em Sines

A Repsol vai realizar um investimento de 60 milhões de euros no Complexo Industrial de Sines, anunciou a petrolífera espanhola em comunicado, adiantando que para este projecto foram contratados "serviços a cerca de 55 empresas especializadas.

"Os trabalhos serão desenvolvidos durante uma paragem planeada, que decorrerá entre os meses de Maio e Junho, e que incidirá especialmente na melhoria da competitividade das instalações ao nível da eficiência energética, inovação tecnológica, inspecção e manutenção", acrescenta.

Segundo a empresa, "trata-se de um investimento de grande escala, em todas as fábricas do Complexo, com um trabalho previsto de mais de 500.000 horas".

A Repsol adianta que serão realizadas mais de 20.000 horas de formação" e "haverá uma Equipa de Coordenação de Segurança e Ambiente, constituída por 70 pessoas de diferentes áreas do complexo, bem como pelos responsáveis da área de Segurança e Ambiente das empresas prestadoras de serviço".