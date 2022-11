Resíduos: Sem apoios, “aumento de tarifas é inevitável”

Confrontados com custos elevados, e sem verem uma atualização das contrapartidas desde 2017, as entidades que gerem resíduos pedem apoios para que as tarifas não subam em demasia.

Resíduos: Sem apoios, “aumento de tarifas é inevitável”









