Resposta da economia portuguesa “é melhor do que seguramente eu esperaria”

O CEO da Bial – que concorda com as novas medidas tomadas pelo Governo e que não está muito preocupado com esta fase da pandemia – lamenta que todas as doenças não covid tenham ficado “para trás” e elogia a adesão dos portugueses à vacinação.

