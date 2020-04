Restaurantes e lojas de Paula Amorim fecham temporariamente

Os restaurantes da marca JNcQUOI, as lojas Fashion Clinic e Gucci vão encerrar temporariamente como medida preventiva.

O Grupo Amorim Luxury vai encerrar temporariamente a partir de amanhã, 13 de março, os restaurantes que opera: JNcQUOI Avenida, JNcQUOI ASIA, Ladurée, o JNcQUOI CLUB.



Avança também para o fecho das lojas Fashion Clinic e Gucci, situadas em Lisboa, Porto e Algarve. Foi também adiada a abertura da nova loja Dolce & Gabbana situada na Avenida da Liberdade, em Lisboa. "A reabertura de todos os espaços fica condicionada à reavaliação e acompanhamento permanente da evolução da pandemia", esclarece o grupo em comunicado.



Não há indicações do Governo para o encerramento deste tipo de estabelecimentos, mas o grupo de Paula Amorim esclarece tomar esta medida preventiva "tendo em conta os interesses superiores de saúde pública, e em nome do bem estar dos seus clientes, colaboradores e suas famílias e como medida preventiva face ao surto e crescente ameaça do vírus Covid-19".